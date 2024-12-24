Спикер ЗакСа Петербурга вновь предложил ввести платный въезд в центр

Александр Бельский напомнил о своей старой инициативе, поскольку участились жалобы пешеходов на курьеров.

Спикер Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский вновь предложил ввести платный въезд для автомобилистов в центр города. Об этом пишет "Бриф24" 7 марта.

Парламентарий напомнил о своей старой инициативе, поскольку участились жалобы пешеходов на курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности по тротуарам на высокой скорости.

Самокаты должны уходить на дорожную сеть. В этом должны помочь велодорожки, в том числе на них будут не только велосипеды, но и электросамокаты с курьерами. Надо рассматривать возможность платного въезда в центр города, чтобы изменить ситуацию с транзитным транспортом, который идет через центр города. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

По словам Александра Бельского, если ввести меру, то большее количество людей пересядет на общественный транспорт.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском ЗакСе предложили установить ограничения для курьеров на электровелосипедах.

Фото: Piter.TV