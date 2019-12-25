В петербургском ЗакСе предложили установить ограничения для курьеров на электровелосипедах

Проект инициирован Комиссией по транспорту.

В Петербурге был разработан проект обращения в Министерство транспорта РФ с предложениями по внесению изменений в Правила дорожного движения (ПДД), касающихся регуляции движения электровелосипедов. Этот проект инициирован Комиссией по транспорту, подчеркнул председатель городского Законодательного собрания Александр Бельский в своём Telegram-канале.

Главная задача предложения заключается в том, чтобы уточнить понятие "электровелосипед" в ПДД и расширить термин "велосипедист", добавив туда людей, управляющих электровелосипедами. Рекомендовано изменить порядок передвижения электровелосипедов, разрешив им выезд на проезжую часть в случае отсутствия велосипедных дорожек либо когда размеры велосипеда вместе с грузом превышают один метр. Такие меры помогут повысить безопасность на дорогах и избежать препятствий для пешеходов.

Также проектом предусмотрены некоторые исключения. Электровелосипеды смогут передвигаться по тротуарам при соблюдении определённых условий: сопровождение детей до 14 лет или перевозка ребёнка до 7 лет, а скорость должна оставаться не больше 10 км/ч.

Бельский отметил, что инициатива требует рассмотрения в парламенте, однако уже сейчас видно, что законодательная база совершенствуется, а представители служб доставки готовы к диалогу.

Ранее мы сообщили о том, что полиция проверит транспорт курьеров в Петербурге.

Фото: Unsplash (Rowan Freeman) (носит иллюстративный характер)