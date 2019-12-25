Полиция проверит транспорт курьеров в Петербурге

Многие транспортные средства, используемые курьерами, классифицируются как мопеды, а не велосипеды.

Полицейские готовятся провести серию профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушений со стороны велокурьеров. Об этом на заседании комиссии Законодательного собрания по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 24 февраля сообщил представитель ГУ МВД Петербургу и Ленобласти Павел Кузнецов.

Кузнецов уточнил, что многие транспортные средства, используемые курьерами, классифицируются как мопеды, а не велосипеды. Для управления мопедом необходимы водительские права категории "М". В Москве, по его словам, проверочные мероприятия показали, что 80% электровелосипедов на самом деле являлись мопедами. Отличительная черта мопедов — мощность двигателя, превышающая 0,25 кВт.

Александр Митюков, президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб, подтвердил, что в Петербурге эксплуатируются около 14 тысяч электровелосипедов, большинство из которых принадлежат частным лицам.

Представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Нина Исакова подчеркнула, что позиция полиции относительно использования электротранспорта на тротуарах остается неизменной: на них не должно быть никаких транспортных средств, кроме детских велосипедов и тех, которыми управляют взрослые, сопровождающие ребенка.

Ранее мы сообщили о том, что начальник петербургского МВД выступил против полицейских на самокатах.

Фото: Unsplash (Rowan Freeman) (носит иллюстративный характер)