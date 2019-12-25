В Госдуме призвали управляющие компании обеспечивать проезд экстренных служб

По словам депутата, он получает регулярные сообщения от избирателей по этой проблеме.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов призвал управляющие компании обеспечивать проезд экстренных служб. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам депутата, он получает регулярные сообщения от избирателей о случаях, когда пожарная машина не может подъехать близко к горящим домам из-за парковок с автомобилями. Колунов подчеркнул, что данная инициатива должна помочь решить эту проблему. Отмечается, что сотрудники управляющей компании должны инспектировать дворы и вызывать ГАИ, если какой-то из автомобилей мешает проезду спецтехники.

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Фото: Piter.tv