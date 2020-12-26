Еще на 153 улицах в Адмиралтейском районе появились платные парковки

Для водителей категории А и М в час парковка обойдется в 39 рублей, для водителей категории В – в 100 рублей, а для водителей иных категорий – в 198 рублей.

Зона платной парковки установят на территории МО "Адмиралтейский округ", МО "Семеновский", МО "Сенной округ", МО "Коломна", МО "Измайловское" и МО "Екатерингофский". В нее войдут Адмиралтейская набережная, Адмиралтейский проспект, Адмиралтейский проезд, Большая морская улица, набережная канала Грибоедова, Казанская улица, Дворцовый проезд, Никольская площадь и другие. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Для водителей категории А и М в час парковка обойдется в 39 рублей, для водителей категории В – в 100 рублей, а для водителей иных категорий – в 198 рублей. Жители Адмиралтейского района могут подать заявление на получение парковочных разрешений. Для водителей категории А и М оно будет стоит в месяц 7 965 рублей (71 257 рублей – в год), для водителей категории В – 20 075 рублей (179 580 рублей), а для водителей иных категорий – 39 822 рубля (356 232 рубля). Его можно оформить на "Госуслугах" или через МФЦ.

Фото: piter.tv