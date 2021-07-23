Проезд виртуальным "Подорожником" в Петербурге оплатили 1,5 млн раз

Общее количество пользователей приложения достигло 180 тыс. человек.

Ежедневно свыше 20 тыс. жителей Петербурга выбирают виртуальный "Подорожник" для своих поездок. Об этом рассказали в городском комитете по транспорту.

Общее количество пользователей приложения достигло 180 тыс. человек, а за все время работы сервиса совершили 303,4 тыс. успешных пополнений электронных билетов. Пассажиры осуществили порядка 1,5 млн поездок с помощью виртуального "Подорожника".

С нашим приложением вы можете легко и быстро покупать виртуальные билеты, где бы вы не находились. Просто скачайте приложение, зарегистрируйтесь и пополняйте баланс виртуального билета в пару кликов. Нет необходимости активировать виртуальный билет – он всегда готов к использованию. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Карта начала работу 7 марта.

Ранее на Piter.TV: с 28 мая в Петергофе можно оформить льготный проездной билет.

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"