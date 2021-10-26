После отмены авиарейсов закончились билеты на поезда из Петербурга в Москву

Пассажирам советуют рассматривать автобусные перевозки.

Массовая отмена авиарейсов привела к резкому росту спроса на железнодорожные билеты между Москвой и Петербургом. Как следует из данных системы РЖД, вечером 5 июля на воскресные поезда оставалось лишь одно место — в купе класса СВ за 21,3 тыс. рублей (рейс в 23:30).

К утру 6 июля в продаже остаются единичные билеты, а на поезда утром 7 июля места исчезают из системы практически мгновенно. Пассажиры жалуются в соцсетях на сложности с поиском альтернативных вариантов.

Причина — перебои в работе аэропортов. Накануне временно закрывались Пулково, Домодедово, Жуковский, а ранее — Шереметьево. В петербургском аэропорту ввели усиленный режим работы, чтобы минимизировать сбои работы для пассажиров. Некоторые рейсы в Москву объединили и пересадили пассажиров на широкофюзеляжные самолеты.

Напомним, в Пулково сообщали об отмене 48 рейсов с задержками более 4 часов. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, но последствия сбоев ощущаются на смежных видах транспорта.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Пулково заявили, что 20% вырученных от платной курилки средств направят на благотворительность.

Фото: Piter.TV