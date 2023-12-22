В Петербурге проезд по Неве на пароме стал дороже

В перечень маршрутов водного транспорта города на Неве 3 мая внесли изменения.

Стоимость проезда по Неве на пароме между проспектом Обуховской Обороны и причалом возле Эрмитажа в Петербурге увеличила компания "Водоходъ". Об этом 6 мая пишет "Деловой Петербург".

В перечень маршрутов водного транспорта города на Неве 3 мая внесли изменения. В частности, отменена промежуточная остановка "метеора" на Синопской набережной. Оставлена только одна остановка, находящаяся на Арсенальной набережной, что позволило сократить продолжительность рейсов с 90 до 45 минут утром и до 35 минут – вечером.

Помимо этого, за одну остановку – за проезд до Финляндского и до станции метрополитена "Площадь Ленина" – по будням нужно будет платить 150 рублей вместо 100 рублей, цена за весь маршрут в будние дни осталась прежней – 300 рублей.

Кроме того, введен тариф выходного дня. По выходным проезд одной остановки составит 200 рублей, весь путь в одну сторону обойдется в 400 рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге запустили регулярный водный маршрут "Речной вокзал — причал Эрмитаж".

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга