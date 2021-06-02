Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга вырастет в 2024 году на 5%

Точные цифры станут известны от Комитета по тарифам Северной столицы.

Цены на проезд в общественном транспорте Петербурга увеличатся почти на 5% в 2024 году. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в среду, 20 сентября.

По словам чиновника, речь идет о повышении стоимости на 4,9%, пишет "Фонтанка". Точные цифры станут известны от Комитета по тарифам Северной столицы.

Напомним, что эксперты уже давали комментарий по данному вопросу – изменение цен на проезд обсудили на "нулевых чтениях" городского бюджета.

На данный момент, судя по всему, власти относятся к транспорту, как к бизнесу. А должно быть отношение, как к элементу городской инфраструктуры. Если не будет доступного общественного транспорта, люди будут решать вопрос, как это сейчас, собственно, и происходит, индивидуально – с помощью личных авто. Владимир Валдин, эксперт Ассоциации транспортных инженеров

Фото: Piter.TV