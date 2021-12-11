Эксперты прокомментировали очередное повышение тарифов на проезд в Петербурге в 2024 году

Изменение цен на проезд для петербуржцев и гостей города стало одной из тем "нулевых чтениий" городского бюджета на следующий год.

С начала 2024 года власти Северной столицы намерены провести традиционное повышение стоимости проезда на всех видах общественного транспорта. О том, насколько такая мера оправдана, рассуждают эксперты в беседе с изданием spb.aif.ru.

Изменение цен на проезд для петербуржцев и гостей города стало одной из тем "нулевых чтениий" городского бюджета на следующий год. Специалистами финансового блока городского правительства предварительно было решено, что тарифы возрастут на 4,95%. Пока инициатива находится на рассмотрении. Сейчас цена разовой поездки по "гостевым" тарифам в городе на Неве составляет 70 рублей в метро и 65 рублей на наземном транспорте. По "Подорожнику" можно проехать 49 рублей в метро и за 44 рубля – в автобусах и троллейбусах. Проезд по "Единой карте петербуржца" стоит в 47 и 44 рубля соответственно. Школьникам предоставляется возможность покупки единого проездного за 650 рублей, студентам– за 1305 рублей, а пассажирам без льгот – за 3665 рублей.

По мнению главного редактора профильного портала TransportSPb Владислава Булгакова, единый проездной билет сегодня в Северной столице обходится слишком дорого. Эксперт считает, что цена единой карты не должна превышать 2,5 тыс. рублей для центра города и 3,2 тыс. для пригородов. Солидарен со специалистом и эксперт Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин, который подчеркнул, что стоимость месячных проездных билетов в Петербурге даже дороже, чем в российской столице, где она равна 2540 рублей.

Остаюсь при своём мнении – тарифная политика в отношении общественного транспорта в городе должна проводиться несколько в другом ключе, нежели сейчас. На данный момент, судя по всему, власти относятся к транспорту, как к бизнесу. А должно быть отношение, как к элементу городской инфраструктуры. Если не будет доступного общественного транспорта, люди будут решать вопрос, как это сейчас, собственно, и происходит, индивидуально – с помощью личных авто. Владимир Валдин, эксперт Ассоциации транспортных инженеров

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге камеры зафиксировали более 1,2 млн нарушений ПДД за август.

Фото: Piter.TV