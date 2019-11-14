В Петербурге камеры зафиксировали более 1,2 млн нарушений ПДД за август

92% из них связаны с превышением скорости.

Комплексы фотовидеофиксации зафиксировали в Петербурге порядка 1,2 млн нарушений ПДД за август. Об этом рассказали в Комитете по информатизации и связи в понедельник, 4 августа.

92% нарушений связаны с превышением скорости, еще 3% – с движением по выделенной полосе для общественного транспорта, а 2% – с пресечением стоп-линии и проездом на "красный" свет светофора.

За аналогичный период 2022-го было выявлено 900 тыс. нарушений.

Ранее мы сообщали о том, что на КАД лихач на BMW разогнался до 225 км/час.

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