В пяти районах Петербурга установили 24 камеры фотовидеофиксации

Новые камеры установлены вдоль оживленных дорог рядом со станциями метро "Спортивная", "Черная речка", "Проспект Ветеранов", "Пролетарская", а также у Ладожского вокзала.

В пяти районах Петербурга завершились работы по установке и запуску 24-х камер фото- и видеофиксации по восьми адресам. Эти камеры автоматически фиксируют и передают в комитет по транспорту данные о нарушении водителями правил остановки и стоянки автомобилей, инфрмирует пресс-служба ведомства.

Новые камеры установлены вдоль оживленных дорог рядом со станциями метро "Спортивная", "Черная речка", "Проспект Ветеранов", "Пролетарская", а также у Ладожского вокзала.

Работы являются частью Адресной программы, принятой осенью 2022 года, которая предусматривает установку специальных технических средств по 223 адресам. Сейчас фиксация нарушений ведется с помощью 59 камер, расположенных по 23 адресам. С начала 2023 года было вынесено более 192 тысяч постановлений о нарушениях правил парковки.

В 2025 году планируется установка дополнительных камер по 54 новым адресам.