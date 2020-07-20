Движение в центре Петербурга ограничат во время Культурного форума до 22 сентября

В определенные дни на некоторых дорогах будет частично ограничено движение, где-то запрещена парковка, а на отдельных участках будет полностью заблокирована возможность остановки автомобилей.

В связи с организацией международного форума объединенных культур в центре Петербурга с 9 по 22 сентября ожидаются временные ограничения движения транспорта. Информацию предоставил комитет по транспорту.

В определенные дни на некоторых дорогах будет частично ограничено движение, где-то запрещена парковка, а на отдельных участках будет полностью заблокирована возможность остановки автомобилей. Особое внимание следует обратить на перекрытия, которые будут проходить 12 и 13 сентября. Так, в четверг нельзя будет проехать по набережной реки Мойки от 2-го Садового моста до Мошкова переулка, а также по Круглому переулку. 12 и 13 числа будет закрыто движение по Миллионной улице от набережной Зимней канавки до Мошкова перелка, по проезду вдоль домов № 4 и 6-8 на Дворцовой площади, по набережной Зимней канавки, Волынскому переулку и набережной реки Мойки в различных точках.

В дополнение к другим ограничениям, с 19:30 13 сентября до окончания дня проезд будет невозможен по набережной канала Грибоедова от Итальянской улицы до Инженерной улицы, по Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств, по Царицынскому проезду и у дома № 1 на Конюшенной площади. Кроме того, с 21:10 до 21:45 автомобилистам будет закрыт доступ на площадь Искусств. Просьба учитывать данные изменения при планировании маршрутов.

Международный культурный форум, который пройдет в Петербурге с 11 по 14 сентября, станет десятым по счету. В рамках мероприятия ожидается участие ведущих российских и зарубежных представителей культуры и искусства, бизнесменов и государственных служащих. Они обсудят актуальные вопросы развития современной культурной среды, обменяются идеями и опытом. Планируется присутствие около 1 700 участников.