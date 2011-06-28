В Петербурге подключили четыре новых светофора

Регулировщики появились в Московском, Красносельском и Невском районах.

В трех районах Петербурга подключили четыре новых светофорных объекта, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 6 сентября.

Регулировщики появились в Московском, Красносельском и Невском районах по адресам: Бассейная улица, 85, улица Доблести, 26к1, улица Седова, 91, и улица Чудновского, 4-15. У этих дорог высокая интенсивность движения. Светофоры помогут разграничить автомобильные и пешеходные потоки.

Все новые светофорные объекты будут подключены к Автоматизированной системе управления дорожным движением, что позволит управлять ими дистанционно из Центра управления дорожным движением, производить диагностику оборудования и корректировать режим регулирования без выезда на адрес. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее регулировщики заработали в четырех районах Северной столицы.

Видео, фото: комитет по транспорту Петербурга