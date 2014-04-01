В четырех районах Петербурга подключили новые светофоры

До конца года в рамках Адресной программы подключат порядка 50 регулировщиков.

В Калининском, Невском, Курортном и Петроградском районах Петербурга подключили новые светофорные объекты, сообщили в городском комитете по транспорту 3 сентября.

Регулировщики заработали по адресам: Кондратьевский проспект, 13, улица Дыбенко, 23, Приморское шоссе, 423, и на пересечении Большой Монетной улицы с улицами Льва Толстого и Котовского. Они разграничат транспортные и пешеходные потоки на дорогах.

До конца года в рамках Адресной программы подключат порядка 50 светофоров.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге свыше 400 трамваев оснастили системой приоритета движения.

Фото: комитет по транспорту Петербурга