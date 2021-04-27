В Петербурге свыше 400 трамваев оснастили системой приоритета движения

Кроме того, такие комплексы устанавливают на светофоры.

В Петербурге свыше 400 трамваев оснастили системой, которая предоставляет приоритет движения на перекрестках дорог. Это – более половины всего трамвайного парка СПб ГУП "Горэлектротранс", сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 14 августа.

Кроме того, такие комплексы устанавливают на светофоры. Они в автоматическом режиме включают разрешающий сигнал при приближении подвижного состава.

Отмечается, что в Петербурге сохраняются высокие темпы обновления подвижного состава общественного транспорта. С 2022 года все поступающие в город новые трамваи уже оснащены системами, позволяющими сделать транспорт более быстрым и безопасным.

Кроме бортового оборудования для приоритетного проезда, подвижной состав оснащен комплексом активной помощи водителю, системами активной безопасности, информационной системой, системой электронного контроля оплаты проезда и т. д. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Сегодня в городе уже свыше 250 таких "умных" трамваев. До конца 2024 года в "Горэлектротрансе" ожидается поставка еще порядка 60 составов.

Ранее мы рассказывали о том, что начальник службы безопасности движения СПб ГУП "Горэлектротранс" назвал трамвай самым безопасным видом транспорта.

Фото: комитет по транспорту Петербурга