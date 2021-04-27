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В Петербурге свыше 400 трамваев оснастили системой приоритета движения
Сегодня, 22:07
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В Петербурге свыше 400 трамваев оснастили системой приоритета движения

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Кроме того, такие комплексы устанавливают на светофоры.

В Петербурге свыше 400 трамваев оснастили системой, которая предоставляет приоритет движения на перекрестках дорог. Это – более половины всего трамвайного парка СПб ГУП "Горэлектротранс", сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 14 августа. 

Кроме того, такие комплексы устанавливают на светофоры. Они в автоматическом режиме включают разрешающий сигнал при приближении подвижного состава. 

Отмечается, что в Петербурге сохраняются высокие темпы обновления подвижного состава общественного транспорта. С 2022 года все поступающие в город новые трамваи уже оснащены системами, позволяющими сделать транспорт более быстрым и безопасным. 

Кроме бортового оборудования для приоритетного проезда, подвижной состав оснащен комплексом активной помощи водителю, системами активной безопасности, информационной системой, системой электронного контроля оплаты проезда и т. д.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Сегодня в городе уже свыше 250 таких "умных" трамваев. До конца 2024 года в "Горэлектротрансе" ожидается поставка еще порядка 60 составов. 

Ранее мы рассказывали о том, что начальник службы безопасности движения СПб ГУП "Горэлектротранс" назвал трамвай самым безопасным видом транспорта.

Фото: комитет по транспорту Петербурга

Теги: комитет по транспорту петербурга, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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