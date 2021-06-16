Начальник службы безопасности движения СПб ГУП "Горэлектротранс" назвал трамвай самыми безопасными видами транспорта

Ежедневно на линию выходит около тысячи водителей трамваев. Несмотря на стресс и напряжение, за полгода произошло всего четыре ДТП с пострадавшими по вине водителей.

По распоряжению губернатора Петербурга городские власти продолжают модернизацию трамвайного парка. Начальник отдела безопасности движения СПб ГУП "Горэлектротранс" Алексей Лепешкин поделился с "Петербургским дневником" информацией о безопасности трамваев в Северной столице.

Лепешкин заявил, что за первые шесть месяцев 2024 года трамваи совершили более 1,2 миллиона рейсов. Произошло всего 29 дорожно-транспортных происшествий с участием трамваев, из которых 15 были связаны с падением пассажиров, и ни одно из них не было вызвано действиями водителей трамваев. Вероятность того, что в конкретном трамвае кто-то упадет, составляет всего 0,00125 процента.

Ежедневно на линию выходит около тысячи водителей трамваев. Несмотря на стресс и напряжение, за полгода произошло всего четыре ДТП с пострадавшими по вине водителей. Эти данные подтверждают, что трамвай является одним из самых безопасных видов транспорта.

Кроме того, за полгода произошло 292 столкновения трамваев с другими транспортными средствами без пострадавших. Вина водителей трамваев была установлена в 43 случаях, что составляет всего 15 % от общего числа аварий, уточнил Лепешкин. В 85% случаев виновными были водители других транспортных средств, которые не соблюдали боковой интервал, не пропускали трамваи, имеющие преимущество движения, и резко перестраивались перед трамваями. Другим фактором, способствующим возникновению ДТП, являются участники дорожного движения, которые внезапно меняют полосу движения перед трамваем. Трамвай весит от 20 до 50 тонн, поэтому мгновенное торможение может быть опасным, особенно когда в трамвае находятся пассажиры.

Также Лепешкин рассказал, почему люди все же падают в трамваях: как показывает статистика, чаще всего причиной падений являются сами пассажиры, которые не держатся за поручни и перемещаются по салону без должной осторожности. Это происходит на фоне напряженной дорожной обстановки в городе, когда автомобилисты резко перестраиваются, маневрируют перед трамваями, выезжают на трамвайные пути, где это не разрешено, и не предоставляют приоритет трамваю.

Ранее мы сообщили о том, что работу беспилотных трамваев будут тестировать в Петербурге.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"