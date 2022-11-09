Работу беспилотных трамваев будут тестировать в Петербурге

Экспериментальный правовой режим продлится 3 года.

Петербург станет одним из первых городов страны для тестирования беспилотных трамваев. Об этом заявил губернатор Северной столицы, сообщили 29 июля в пресс-службе Смольного.

Постановление о том, что Петербург вошел в зону экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотных трамваев, подписал сегодня председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Именно Петербург стал первым в России мегаполисом, где стали использовать технологии искусственного интеллекта на маршрутах наземного транспорта. С 2022 года мы начали эксплуатацию "умных" трамваев. Они оснащены системой активной помощи водителю. Сегодня свыше 250 таких машин работает на городских линиях. Губернатор Петербурга

Экспериментальный правовой режим продлится 3 года. В частности, предусматривается эксплуатация беспилотных трамваев в городской среде. Введут специальные программы подготовки водителей-испытателей и операторов.

В рамках первого этапа эксперимента общий пробег трамваев должен составить не менее 3 тыс. километров, что составляет 150 часов эксплуатации.

В июне 2023 года СПб ГУП "Горэлектротранс", компания Cognitive Pilot и российский производитель подвижного состава ООО "ПК Транспортные системы" подписали соглашение о создании полностью беспилотного трамвая в Петербурге. Тогда же анонсировали создание на базе "Горэлектротранса" полигона для испытания перспективных технических решений создания безопасного автономного движения общественного электротранспорта.

Ранее мы рассказывали о том, что число аварий с трамваями в Петербурге выросло в 2,3 раза за шесть месяцев.

Фото: пресс-служба Смольного