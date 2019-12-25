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В период выборов губернатора Петербурга усилят движение троллейбусов и трамваев
Сегодня, 8:43
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В период выборов губернатора Петербурга усилят движение троллейбусов и трамваев

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Речь идет о троллейбусах №№2, 23, 32, 43, 46 и трамвае №39.

В период проведения выборов губернатора Петербурга, 7 и 8 сентября, усилят движение общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс". 

Так, на выходных будет усилено движение пяти троллейбусных и одного трамвайного маршрутов. Речь идет о троллейбусах №№2, 23, 32, 43, 46 и трамвае №39. 

Ранее мы рассказывали о том, что кандидатами на пост главы Северной столицы стали Александр Беглов от "Единой России", Павел Брагин – кандидат от партии "Зеленые", Сергей Малинкович от "Коммунистов России" и Максим Яковлев от КПРФ.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс" 

Теги: выборы губернатора петербурга, гуп горэлектротранс
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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