Результаты губернаторских выборов в Петербурге утверждены Горизбиркомом

В рамках заседания 13 человек были "за" результаты, один высказался "против".

Избирательная комиссия Петербурга на заседании утвердила результаты голосования горожан на выборах губернатора. Об этом пишет ТАСС.

Предлагаю признать выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга – 8 сентября 2024 года состоявшимися, а результаты выборов – действительными. Считать избранным на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга – Беглова Александра Дмитриевича, получившего 895,3 тыс. голосов избирателей, что составляет 59,80%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Максим Мейксин, глава Горизбиркома

В рамках заседания 13 человек были "за" результаты, один высказался "против". Так, решение было принято.

Напомним, по итогам обработки 100% протоколов вторым стал Максим Яковлев от ЛДПР (18,34%), третьим – Павел Брагин от партии "Зеленые" (11,79%), четвертым – Сергей Малинкович от "Коммунистов России" (8,06%).

На довыборах в петербургский парламент победил Александр Малькевич.

Фото: Piter.TV