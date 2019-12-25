Результаты губернаторских выборов в Петербурге утверждены Горизбиркомом

Избирательная комиссия Петербурга на заседании утвердила результаты голосования горожан на выборах губернатора. Об этом пишет ТАСС.
Предлагаю признать выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга – 8 сентября 2024 года состоявшимися, а результаты выборов – действительными. Считать избранным на должность высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга – Беглова Александра Дмитриевича, получившего 895,3 тыс. голосов избирателей, что составляет 59,80%, то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Максим Мейксин, глава Горизбиркома
В рамках заседания 13 человек были "за" результаты, один высказался "против". Так, решение было принято.
Напомним, по итогам обработки 100% протоколов вторым стал Максим Яковлев от ЛДПР (18,34%), третьим – Павел Брагин от партии "Зеленые" (11,79%), четвертым – Сергей Малинкович от "Коммунистов России" (8,06%).
На довыборах в петербургский парламент победил Александр Малькевич.
Фото: Piter.TV
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