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На довыборах в петербургский парламент победил Александр Малькевич
Сегодня, 15:26
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На довыборах в петербургский парламент победил Александр Малькевич

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Общая явка составила 26,89%.

На довыборах депутата петербургского парламента одержал победу Александр Малькевич. За него проголосовали 55,45% избирателей, заявил глава Горизбиркома Максим Мейксин 9 сентября. 

Общая явка составила 26,89%. Победитель был выдвинут от "Единой России". Вторым стал Александр Михайлов от КПРФ с 12,56% голосов, третьим – Андрей Денисов, кандидат от партии "Новые люди" с 10,92%. 

Напомним, на выборах губернатора Петербурга больше всего голосов набрал действующий глава города Александр Беглов. За него отдали свой голос 59,8%. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: александр малькевич, довыборы в парламент петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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