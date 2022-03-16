На довыборах в петербургский парламент победил Александр Малькевич

Общая явка составила 26,89%.

На довыборах депутата петербургского парламента одержал победу Александр Малькевич. За него проголосовали 55,45% избирателей, заявил глава Горизбиркома Максим Мейксин 9 сентября.

Общая явка составила 26,89%. Победитель был выдвинут от "Единой России". Вторым стал Александр Михайлов от КПРФ с 12,56% голосов, третьим – Андрей Денисов, кандидат от партии "Новые люди" с 10,92%.

Напомним, на выборах губернатора Петербурга больше всего голосов набрал действующий глава города Александр Беглов. За него отдали свой голос 59,8%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)