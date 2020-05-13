Малькевич будет работать в комиссии по вопросам правопорядка и законности

Ранее депутат также занимался поддержкой участников спецоперации, будучи советником губернатора Петербурга в новых регионах.

Новый депутат Законодательного собрания Александр Малькевич, избранный в сентябре жителями частей Кировского и Красносельского районов, начнет свою деятельность в парламенте в комиссии по правопорядку и законности, в которую он записался в свой первый день работы.

Как уточнил Малькевич в интервью "Петербургскому дневнику" в комиссии по безопасности и правопорядку, рассматриваются вопросы, касающиеся бойцов ВС РФ и поддержки специальной военной операции. Ранее депутат также занимался поддержкой участников спецоперации, будучи советником губернатора Петербурга в новых регионах. На этом посту он решал две важные задачи: представлял интересы нашего города на исторических русских землях и помогал новому населению интегрироваться в Российскую Федерацию. Это работа не только в Мариуполе, но и в других новых субъектах.

Малькевич также стремится попасть в комиссию по образованию, культуре и науке, но пока там нет свободных мест. Он представляет жителей 18-го округа, который охватывает территории Кировского и Красносельского районов. Ранее округом управлял Алексей Далматов, отказавшийся от мандата в прошлом году.

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Фото: Александр Глуз / "Петербургский дневник"