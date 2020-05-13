Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества до 2028 года

Гуцул поблагодарила за приглашение на следующий год и выразила желание посетить знаменитый выпускной бал в Петербурге "Алые паруса".

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы.

Гуцул поблагодарила за приглашение на следующий год и выразила желание посетить знаменитый выпускной бал в Петербурге "Алые паруса".

Беглов, в свою очередь, подчеркнул давнюю дружбу Петербурга и Гагаузии и предложил усилить организацию онлайн-консультаций и семинаров для врачей Северной столицы для населения Гагаузии, а также проводить совместные видео уроки для школьников автономии.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург и ОАЭ укрепляют сотрудничество в области профессионального образования.

Фото: Telegram / Евгения Гуцул I Евгения Гуцул