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Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества до 2028 года
Сегодня, 12:54
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Петербург и Гагаузия подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества до 2028 года

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Гуцул поблагодарила за приглашение на следующий год и выразила желание посетить знаменитый выпускной бал в Петербурге "Алые паруса".

Губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах на 2024-2028 годы. 

Гуцул поблагодарила за приглашение на следующий год и выразила желание посетить знаменитый выпускной бал в Петербурге "Алые паруса".

Беглов, в свою очередь, подчеркнул давнюю дружбу Петербурга и Гагаузии и предложил усилить организацию онлайн-консультаций и семинаров для врачей Северной столицы для населения Гагаузии, а также проводить совместные видео уроки для школьников автономии.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург и ОАЭ укрепляют сотрудничество в области профессионального образования.

Фото: Telegram / Евгения Гуцул I Евгения Гуцул

Теги: политика, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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