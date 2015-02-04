Петербург и ОАЭ укрепляют сотрудничество в области профессионального образования

В город прибыла делегация Министерства образования Объединенных Арабских Эмиратов во главе с заместителем министра и генеральным директором Emirates School Establishment, господином Мохаммедом Хамзой Аль Касимом.

В Петербург прибыла делегация Министерства образования Объединенных Арабских Эмиратов во главе с заместителем министра и генеральным директором Emirates School Establishment, господином Мохаммедом Хамзой Аль Касимом. Визит продлится неделю.

Основная цель поездки – обсуждение вопросов сотрудничества между Министерством образования ОАЭ и правительством Петербурга, а также обмен опытом в области высшего и среднего профессионального образования. В рамках визита запланирована встреча с вице-губернатором Петербурга Владимиром Княгининым, посещение ведущих образовательных учреждений города, а также встречи с руководителями университетов и представителями профильных органов власти.

На встрече с вице-губернатором Княгинин подчеркнул положительные тенденции в развитии двусторонних отношений и отметил, что в 2023 году товарооборот между Санкт-Петербургом и ОАЭ достиг $733,5 млн, а экспорт увеличился на 62,7%.

Княгинин также пригласил представителей министерства принять участие в Международном научно-образовательном салоне в ноябре и обсудил возможные шаги по упрощению признания российских дипломов в ОАЭ. Господин Аль Касим выразил благодарность за теплый прием и подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству.