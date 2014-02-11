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Первая леди ЦАР приедет на Евразийский женский форум в Петербурге
17 сентября, 15:58
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Первая леди ЦАР приедет на Евразийский женский форум в Петербурге

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Посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил первую леди  в аэропорту Банги, откуда она отправлялась в Россию для участия в форуме.

Первая леди Центральноафриканской Республики (ЦАР) примет участие в IV  Евразийском женском форуме в Петербурге с 18 по 20 сентября, сообщает Telegram-канал посольства России в Банги.

В понедельник, 16 сентября, посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил первую леди  в аэропорту Банги, откуда она отправлялась в Россию для участия в форуме.

В российском посольстве напоминают, что Евразийский женский форум является авторитетной международной площадкой для диалога женщин-лидеров со всего мира и обсуждения актуальных вопросов международного сотрудничества и устойчивого экономического развития.

Ранее мы сообщили о том, что движение в трех районах Петербурга ограничат на время проведения Евразийского женского форума.

Фото: Telegram / Посольство России в ЦАР

Теги: евразийский женский форум, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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