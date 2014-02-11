Первая леди ЦАР приедет на Евразийский женский форум в Петербурге

Посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил первую леди в аэропорту Банги, откуда она отправлялась в Россию для участия в форуме.

Первая леди Центральноафриканской Республики (ЦАР) примет участие в IV Евразийском женском форуме в Петербурге с 18 по 20 сентября, сообщает Telegram-канал посольства России в Банги.

В понедельник, 16 сентября, посол России в ЦАР Александр Бикантов проводил первую леди в аэропорту Банги, откуда она отправлялась в Россию для участия в форуме.

В российском посольстве напоминают, что Евразийский женский форум является авторитетной международной площадкой для диалога женщин-лидеров со всего мира и обсуждения актуальных вопросов международного сотрудничества и устойчивого экономического развития.