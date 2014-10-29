В ОП рассказали, сколько блогеров участвуют в медиавойне с Россией

Александр Малькевич привел статистику по аккаунтам, выступающим в соцсетях против действий РФ.

В российской Общественной палате рассказали, сколько блогеров участвует в информационной медиавойне против страны. Информацией во время круглого стола с коллегами поделился представитель комиссии ОП по вопросам развития информпространства, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Специалист объяснил, что количество таких медиаперсон достигает порядка 30 тысяч человек. Они якобы "разгоняют" волны информационного противостояния.

По нашим прикидкам до 30 тысяч разного рода блогеров участвуют в "разгоне" против нашей страны, при этом значительная их часть - это граждане РФ. Александр Малькевич, председатель комиссии ОП

Малькевич объяснил, что большое число блогеров участвуют в распространении фейк-ньюс. Надзорным ведомством выявляется от 2 до 3 тысяч подобных аккаунтов ежедневно.

Нарышкин заявил, что Россия никогда не отступит в вопросах суверенитета.

Фото и видео: YouTube / Общественная палата Российской Федерации