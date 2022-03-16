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Нарышкин заявил, что Россия никогда не отступит в вопросах суверенитета

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Эксперт назвал независимость важнейшим фактором для развития страны.

Глава российской службы по внешней разведке Сергей Нарышкин заявил, что Россия никогда не отступит в вопросах государственного суверенитета. Таким мнением эксперт поделился с журналистами во время выступления на первом заседании Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. По словам спикера, сейчас определяется место РФ в мире. Ключевым параметром развития при этом Нарышкин назвал независимость страны.

Наша страна сейчас переживает поистине исторический момент. Решается судьба России и ее будущее место в мире. Нельзя забывать, что главным фактором развития России, стержнем ее тысячелетней истории, был и остается суверенитет. 

Сергей Нарышкин, глава СВР РФ

Сергей Нарышкин рассчитывает на то, что государство обладает правом самостоятельно, свободно и осознанно определять свою будущую судьбу. При этом суверенитет является основной гарантией благополучия населения, а также их достоинства.

Нарышкин: решение о спецоперации на Украине опиралось на оценку ситуации.

Фото и видео: YouTube / Минобрнауки России
 

Теги: минобранауки, разведка, свр, сергей нарышкин, суверенитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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