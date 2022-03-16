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Нарышкин: решение о спецоперации на Украине опиралось на оценку ситуации

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Глава СВР РФ считает, что Москва не могла действовать по-другому в отношении Киева.

Глава российской службы по внешней разведке Сергей Нарышкин заявил о том, что государственное решение о проведении специальной военной операции на Украине опиралось на предельно точную оценку мировой ситуации. Эксперт уверен в том, что малейшее промедление в отношении "откровенно русофобского" киевского режима привело бы Москву в недалеком будущем к трагедии.

Решение президента РФ, имеющее целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и реалистичную оценку ситуации.

Сергей Нарышкин, глава СВР

По словам аналитика, России не оставили шанса действовать по другому сценарию. Режим Киева Нарышкин считает коррупционно-олигархическим.

Песков: Путин иногда шутит по поводу заявлений о "нападении России на Украину".

Фото и видео: YouTube / Минобрнауки России

Теги: разведка, свр, сергей нарышкин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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