Песков: Путин иногда шутит по поводу заявлений о "нападении России на Украину"

В Кремле назвали "маниакальным информационным безумием" сообщения о "вторжении".

Президент России Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям о "вторжении России в Украину". Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По мнению официального представителя Кремля, к подобным публикациям и заявлениям, которые представляют собой "маниакальное информационное безумие", невозможно относиться с пониманием.

Иногда [Путин] даже шутит – просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, ряд западных средств массовой информации называют датой "вторжения России на Украину" 15-16 февраля. Российские чиновники не раз опровергали эти данные. Так, глава российской службы внешней разведке Сергей Нарышкин отметил, фейк-ньюс стали распространяться с другого берега Атлантики, а далее - через европейские СМИ. Дмитрий Песков также заявлял, что Москва не планирует ни на кого нападать, а перемещения войск внутри своей территории не должно волновать другие страны, так РФ делает это на своей суверенной территории.

Ранее официальный представииель российского МИД Мария Захарова заявила, что 15 февраля войдет в историю как день провала западной пропаганды войны.

Фото: kremlin.ru