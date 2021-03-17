В Петербурге обработали 100% бюллетеней с губернаторских выборов

Также отмечается, что явка на голосовании составила 37,76%.

Председатель избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксин озвучил в Медиацентре "Выборы-2024" итоги губернаторских выборов после обработки 100% бюллетеней.

Так, за Александра Беглова от партии "Единая Россия" проголосовали 59,8%, Максима Яковлева от ЛДПР – 18,34%. Павел Брагин от партии "Зеленые" получил 11,79% голосов, а Сергей Малинкович от партии "Коммунисты России" – 8,06%.

Также отмечается, что явка на голосовании составила 37,76%. По словам Максима Мейксина, это существенно больше, чем на выборах губернатора Петербурга в 2019 году.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)