  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге обработали 100% бюллетеней с губернаторских выборов
Сегодня, 13:35
88
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге обработали 100% бюллетеней с губернаторских выборов

0 0

Также отмечается, что явка на голосовании составила 37,76%.

Председатель избирательной комиссии Петербурга Максим Мейксин озвучил в Медиацентре "Выборы-2024" итоги губернаторских выборов после обработки 100% бюллетеней. 

Так, за Александра Беглова от партии "Единая Россия" проголосовали 59,8%, Максима Яковлева от ЛДПР – 18,34%. Павел Брагин от партии "Зеленые" получил 11,79% голосов, а Сергей Малинкович от партии "Коммунисты России" – 8,06%. 

Также отмечается, что явка на голосовании составила 37,76%. По словам Максима Мейксина, это существенно больше, чем на выборах губернатора Петербурга в 2019 году. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: выборы губернатора петербурга, голосование
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии