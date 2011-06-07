Почти 4 млн бюллетеней изготовят к выборам губернатора Петербурга

Текст, число и распределение избирательных бюллетеней утвердили сегодня в рамках заседания Горизбиркома.

К выборам губернатора Петербурга намерены изготовить свыше 3,8 млн бюллетеней. Об этом рассказал 13 августа вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Текст, число и распределение избирательных бюллетеней утвердили сегодня в рамках заседания Горизбиркома. Также стало известно, как будет выглядеть сам бюллетень.

Согласно алфавитному порядку, первым в бюллетене укажут кандидата от "Единой России" Александра Беглова. Следующим станет Павел Брагин от партии "Зеленые". Третий – кандидат от "Коммунистов России" Сергей Малинкович, четвертый – Максим Яковлев от КПРФ.

Ранее мы сообщали о том, что на 1,8 тыс. избирательных участках в Петербурге к выборам губернатора установят камеры.

Фото: Piter.TV; пресс-служба Избирательной комиссии Петербурга