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На 1,8 тыс. избирательных участках в Петербурге к выборам губернатора установят камеры
Сегодня, 20:16
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На 1,8 тыс. избирательных участках в Петербурге к выборам губернатора установят камеры

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Исключениями стали медицинские учреждения и участки, где голосуют военные.

Петербургская избирательная комиссия решила применить средства видеонаблюдения на выборах губернатора города. Об этом 1 августа рассказали в пресс-службе Избиркома. 

Камеры установят на 1828 избирательных участках. Исключениями стали медицинские учреждения и участки, где голосуют военные. Кроме того, средства видеорегистрации появятся в помещениях 64 территориальных избирательных комиссий. 

В помещениях для голосования камеры будут направлены на места выдачи бюллетеней, ящики для голосования и комплексы обработки избирательных бюллетеней, сейфы и другие места хранения избирательной документации.

Напомним, губернаторские выборы в Петербурге состоятся с 6 по 8 сентября. 

Ранее на Piter.TV: с довыборов в петербургский парламент снята кандидат от "Яблока". 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: выборы губернатора петербурга, избирательные участки, камеры видеоблюдения
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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