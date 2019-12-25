В обедах на избирательных участках Петербурга обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку

АО "Артис-Детское питание" привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 110 тыс. рублей.

В Петербурге специалисты Роспотребнадзора проводят эпидрасследование по факту регистрации 24 случаев острых кишечных инфекций среди сотрудников комиссии избирательных участков города и полицейских. Об этом рассказали в пресс-службе управления.

Отмечается, что на комбинате питания АО "Артис-Детское питание" и пищеблоке школы №93 Пушкинского района, где готовили готовые блюда для работников участковых избирательных комиссий (УИК), выявлены грубые нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при организации питания. Забраковано свыше 3,2 тонн еды из-за отсутствия маркировки и нарушения условий хранения.

По результатам лабораторных исследований в отобранных пробах сырья, готовых блюд и в смывах выявлена патогенная (сальмонелла, листерия) и условно-патогенная микрофлора (бактерии группы кишечной палочки). В отношении АО "Артис-Детское питание" составлены протоколы о временном запрете деятельности. Материалы дел переданы в судебные органы. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

АО "Артис-Детское питание" привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 110 тыс. рублей. В отношении виновных должностных лиц составили 49 протоколов, им назначены штрафы на 275 тыс. рублей.

Также расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)