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Приостановлена деятельность предприятия, продукцией которого отравились 30 избирателей в Петербурге

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Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В Петербурге временно приостановлена деятельность производителя готовой продукции, которой отравились избиратели. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 8 сентября. 

Следователи и сотрудники Роспотребнадзора осмотрели помещение, где производились готовые обеды, поставляемые на избирательные участки районов. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в связи с этим деятельность предприятия временно приостановлена. В лечебные учреждения обратились около 30 человек. 

Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, повлекших указанные последствия, а также лиц причастных к совершению преступления.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: избирательные участки, массовое отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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