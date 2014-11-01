Приостановлена деятельность предприятия, продукцией которого отравились 30 избирателей в Петербурге

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В Петербурге временно приостановлена деятельность производителя готовой продукции, которой отравились избиратели. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 8 сентября.

Следователи и сотрудники Роспотребнадзора осмотрели помещение, где производились готовые обеды, поставляемые на избирательные участки районов. Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, в связи с этим деятельность предприятия временно приостановлена. В лечебные учреждения обратились около 30 человек.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, повлекших указанные последствия, а также лиц причастных к совершению преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу