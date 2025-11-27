К выборам в Петербурге откроют почти 2 тыс. избирательных участков

В Смольном под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова прошло заседание координационной группы по оказанию содействия избирательным комиссиям города. Главам районов, представителям силовых ведомств и Роспотребнадзора поручили акцентировать внимание на соблюдении всех требований безопасности, пишет 25 августа телеканал "Санкт-Петербург".
В Северной столице образовано 1975 избирательных участков, заявил председатель избирательной комиссии Максим Мейксин. Кроме того, градоначальник попросил обеспечить учебный процесс в школах в дни выборов.
Напомним, выборы депутатов Государственной думы и парламента Петербурга, а также в органы местного самоуправления пройдут 18, 19 и 20 сентября.
Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы смогут проголосовать на выборах в ЗакС в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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