К выборам в Петербурге откроют почти 2 тыс. избирательных участков

Главам районов, представителям силовых ведомств и Роспотребнадзора поручили акцентировать внимание на соблюдении всех требований безопасности.

В Смольном под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова прошло заседание координационной группы по оказанию содействия избирательным комиссиям города. Главам районов, представителям силовых ведомств и Роспотребнадзора поручили акцентировать внимание на соблюдении всех требований безопасности, пишет 25 августа телеканал "Санкт-Петербург".

В Северной столице образовано 1975 избирательных участков, заявил председатель избирательной комиссии Максим Мейксин. Кроме того, градоначальник попросил обеспечить учебный процесс в школах в дни выборов.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы и парламента Петербурга, а также в органы местного самоуправления пройдут 18, 19 и 20 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржцы смогут проголосовать на выборах в ЗакС в Ленобласти.

Фото: Piter.TV