Жители Петербурга отравились на избирательных участках

В медицинские учреждения с признаками пищевого отравления обратились горожане в Адмиралтейском и Кировском районах.

Петербуржцы отравились на избирательных участках города. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столице.

В медицинские учреждения Петербурга с признаками пищевого отравления обратились горожане в Адмиралтейском и Кировском районах.

В настоящее время следователями проводятся осмотры места происшествия, обыски, а также комплекс других мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Напомним, голосование проходит с 6 по 8 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что деятельность организатора питания приостановлена после массового отравления в частном детском саду.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу