Жители Петербурга отравились на избирательных участках

Петербуржцы отравились на избирательных участках города. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столице.
В медицинские учреждения Петербурга с признаками пищевого отравления обратились горожане в Адмиралтейском и Кировском районах.
В настоящее время следователями проводятся осмотры места происшествия, обыски, а также комплекс других мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Напомним, голосование проходит с 6 по 8 сентября.
Ранее мы рассказывали о том, что деятельность организатора питания приостановлена после массового отравления в частном детском саду.
Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
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