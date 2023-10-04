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Жители Петербурга отравились на избирательных участках

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В медицинские учреждения с признаками пищевого отравления обратились горожане в Адмиралтейском и Кировском районах.

Петербуржцы отравились на избирательных участках города. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной столице. 

В медицинские учреждения Петербурга с признаками пищевого отравления обратились горожане в Адмиралтейском и Кировском районах. 

В настоящее время следователями проводятся осмотры места происшествия, обыски, а также комплекс других мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Напомним, голосование проходит с 6 по 8 сентября. 

Ранее мы рассказывали о том, что деятельность организатора питания приостановлена после массового отравления в частном детском саду. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: гсу ск рф по санкт-петербургу, избирательные участки, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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