Деятельность организатора питания приостановлена после массового отравления в частном детском саду

Ряд других претензий Роспотребнадзора касался документации и условий хранения скоропортящихся продуктов.

Калининский суд Петербурга временно прекратил работу ООО "РУТСИ", которое отвечало за питание в частном детском саду "Дельфин", где в июле произошло массовое отравление детей.

Проверка Роспотребнадзора обнаружила серьезные нарушения на предприятии. Выяснилось, что на складе хранятся продукты, не соответствующие техническим регламентам и санитарным нормам, помещения не убираются должным образом, в некоторых из них были замечены мухи. Кроме того, на предприятии отсутствовали рабочие растворы дезинфицирующих средств, что делало невозможной дезинфекцию инвентаря, посуды и помещений.

Ряд других претензий Роспотребнадзора касался документации и условий хранения скоропортящихся продуктов. Представитель компании "РУТСИ" просил суд учесть, что предприятие уже частично устранило нарушения и выполняет рекомендации Роспотребнадзора.

Суд принял решение приостановить деятельность ООО "РУТСИ" на 30 дней.

Ранее мы сообщили о том, что кондитерскую на Невском с мухами и просрочкой закрыли на 20 суток.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")