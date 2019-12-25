Деятельность организатора питания приостановлена после массового отравления в частном детском саду

Калининский суд Петербурга временно прекратил работу ООО "РУТСИ", которое отвечало за питание в частном детском саду "Дельфин", где в июле произошло массовое отравление детей.
Проверка Роспотребнадзора обнаружила серьезные нарушения на предприятии. Выяснилось, что на складе хранятся продукты, не соответствующие техническим регламентам и санитарным нормам, помещения не убираются должным образом, в некоторых из них были замечены мухи. Кроме того, на предприятии отсутствовали рабочие растворы дезинфицирующих средств, что делало невозможной дезинфекцию инвентаря, посуды и помещений.
Ряд других претензий Роспотребнадзора касался документации и условий хранения скоропортящихся продуктов. Представитель компании "РУТСИ" просил суд учесть, что предприятие уже частично устранило нарушения и выполняет рекомендации Роспотребнадзора.
Суд принял решение приостановить деятельность ООО "РУТСИ" на 30 дней.
Ранее мы сообщили о том, что кондитерскую на Невском с мухами и просрочкой закрыли на 20 суток.
Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")
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