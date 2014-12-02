Кондитерскую на Невском с мухами и просрочкой закрыли на 20 суток

Ленинский районный суд Петербурга привлек индивидуального предпринимателя Оксану Елесину к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в кафе. Информация была предоставлена объединенной пресс-службой судов города.
В ходе проверки было установлено, что в кондитерской "Berry Bouquet" на Невском проспекте, 180/2 отсутствовали условия для мытья и обработки производственного инвентаря, наблюдались следы протечки, а также отсутствовали дезинфицирующие средства для уборки. Кроме того, на предприятии обнаружили продукцию с истекшим сроком годности или вообще без маркировки, часть еды хранилась неправильно, а к работе допускался персонал без информации о прохождении медицинского осмотра. Также в кондитерской были обнаружены мухи.
В результате суд принял решение приостановить деятельность кафе на 20 суток для устранения выявленных нарушений.
Ранее мы сообщили о том, что бар Doski временно закрыли после отравления пяти посетителей.
Фото: ВКонтакте / Berry Bouquet | Клубника в шоколаде
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