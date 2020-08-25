Бар Doski временно закрыли после отравления пяти посетителей

Кроме того, в заведении не проводилась дезинфекция столовой посуды и приборов, а в производственном помещении были замечены тараканы.

Ленинский районный суд Петербурга временно закрыл кухню в баре-ресторане Doski на Звенигородской улице, где отравились пять человек, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили ряд нарушений. В частности, на кухне не была обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды. Часть продукции была обезличена и не имела маркировочных ярлыков производителя.

Кроме того, в заведении не проводилась дезинфекция столовой посуды и приборов, а в производственном помещении были замечены тараканы. Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности заведения на 20 суток,

Ранее мы сообщили о том, что бар "Фогель" в Петербурге по решению суда закрыли в третий раз.

Фото: ВКонтакте / Бар-ресторан "DOSKI" Санкт-Петербург