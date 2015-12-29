С довыборов в петербургский парламент снята кандидат от "Яблока"

Поводом для отказа в регистрации стало то, что "Яблоко" якобы не уведомило Горизбирком о намерениях провести мероприятие, на котором выдвинули Ольгу Юркевич.

По решению ТИК №6 Красносельского района Петербурга с дополнительных выборов в городской парламент по избирательному округу №18 снята кандидат от "Яблока" Ольга Юркевич. Об этом рассказали в пресс-службе партии 30 июля.

Поводом для отказа в регистрации стало то, что "Яблоко" якобы не уведомило Горизбирком о намерениях провести мероприятие, на котором выдвинули Ольгу Юркевич. По мнению юристов партии, этот проект решения не соответствует ни федеральному, ни городскому законодательству.

Позиция ТИК в очередной раз показывает, что регистрация оппозиционных кандидатов на сентябрьские выборы в Петербурге производится не на основе права, а путем произвольной трактовки избирательного законодательства с целью недопуска кандидатов от "Яблока", идущих на выборы под лозунгом "За Мир и Свободу". Александр Шишлов, председатель петербургского "Яблока"

"Яблоко" намерено добиваться регистрации Ольги Юркевич на выборы в округе №18 через суд.

Ольга Юркевич родилась в Ленинграде в 1962 году. Она закончила Ленинградский Педиатрический медицинский институт, а с 1990 года работает врачом анестезиологом-реаниматологом в медицинских учреждениях Петербурга.

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Фото: пресс-служба партии "Яблоко"