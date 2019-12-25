Партия "Яблоко" передала депутатский мандат Вишневского* Ольге Штанниковой

В данный момент Штанникова является членом регионального бюро "Яблока". На выборах в ЗакС в 2021 году она была третьей в партийном списке и не смогла получить мандат.

Член партии "Яблоко" Ольга Штанникова, станет депутатом петербургского ЗакСа вместо Бориса Вишневского*, который досрочно прекратил свои полномочия. Такое решение было принято на заседании федерального бюро партии 31 октября. Документы по ее кандидатуре скоро передадут в Избирательную комиссию Петербурга.

В данный момент Штанникова является членом регионального бюро "Яблока". На выборах в ЗакС в 2021 году она была третьей в партийном списке и не смогла получить мандат.

Ольга Штанникова родилась в 1958 году в Ленинграде в семье инженеров. Трижды избиралась в муниципальный совет МО "Гражданка" с 1998 по 2009 годы и занимала пост главы муниципального образования. С 2012 по 2022 год руководила аппаратом уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Ранее Законодательное собрание рассмотрело вопрос о досрочном прекращении полномочий Вишневским*. Причиной стало законодательство, которое запрещает иностранным агентам занимать выборные должности.