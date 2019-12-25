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Борис Вишневский* сложит мандат депутата ЗакСа Петербурга досрочно
Сегодня, 11:48
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Борис Вишневский* сложит мандат депутата ЗакСа Петербурга досрочно

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Фракция в городском парламенте продолжит работу в интересах избирателей.

Борис Вишневский* 30 октября заканчивает работу в Законодательном Собрании Петербурга. Об этом он сообщил 28 октября в своем tg-канале. 

Напомним, Борис Вишневский* стал иностранным агентом 29 марта. По законодательству депутат должен сложить полномочия до 10 ноября. Ранее в суде у него не получилось оспорить этот статус. 

Следующая от "Яблока" – Ольга Штанникова, она может занять место Бориса Вишневского*. Фракция в городском парламенте продолжит работу в интересах избирателей. 

Фото: сайт партии "Яблоко"

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом. 

Теги: закс петербурга, иностранный агент
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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