Борис Вишневский* сложит мандат депутата ЗакСа Петербурга досрочно

Фракция в городском парламенте продолжит работу в интересах избирателей.

Борис Вишневский* 30 октября заканчивает работу в Законодательном Собрании Петербурга. Об этом он сообщил 28 октября в своем tg-канале.

Напомним, Борис Вишневский* стал иностранным агентом 29 марта. По законодательству депутат должен сложить полномочия до 10 ноября. Ранее в суде у него не получилось оспорить этот статус.

Следующая от "Яблока" – Ольга Штанникова, она может занять место Бориса Вишневского*. Фракция в городском парламенте продолжит работу в интересах избирателей.

Фото: сайт партии "Яблоко"

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.