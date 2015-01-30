Депутат ЗакСа Петербурга Вишневский* не смог оспорить статус иноагента в суде

По закону депутаты-иноагенты могут оспорить свой статус в течение 180 дней.

Василеостровский районный суд Петербурга оставил в силе решение Министерства юстиции РФ о признании депутата Законодательного Собрания (ЗакСа) города Бориса Вишневского* иностранным агентом. Об этом 27 августа пишет "Ротонда".

Отмечается, что по закону депутаты-иноагенты могут оспорить свой статус в течение 180 дней. В случае, если у Вишневского* не получится добиться победы в вышестоящих судах, то его лишат мандата депутата парламента Северной столицы в первой половине ноября. Следующей в списке от партии "Яблоко" является Ольга Штанникова.

Борис Вишневский* стал иностранным агентом в марте. По версии Минюста РФ, он "выступал против военных действий на Украине, участвовал в создании материалов других иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей".

* Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

Фото: Piter.TV