Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский* признан иноагентом

По версии ведомства, Борис Вишневский* "выступал против военных действий на Украине, участвовал в создании материалов других иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей".

Депутат Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга, заместитель председателя партии "Яблоко" Борис Вишневский* признан иностранным агентом 29 марта по решению Министерства юстиции РФ.

По версии ведомства, Борис Вишневский* "выступал против военных действий на Украине, участвовал в создании материалов других иностранных агентов и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей". Изданию "РБК Петербург" он заявил, что планирует обжаловать этот статус.

Помимо депутата ЗакСа Петербурга, в реестр иностранных агентов вошли адвокат Вадим Прохоров** и проект "Первый отдел"***.

Фото: Telegram / ВишНевскоеВремя

* Борис Вишневский признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

** Вадим Прохоров признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

*** Проект "Первый отдел" признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.