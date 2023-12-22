В Петербурге еще двух членов УИК от "Яблока" хотят отстранить от работы на президентских выборах

От работы в комиссиях по "незаконным и вздорным "причинам" намерены отстранить Варвару Ершову и Анну Залевину.

В Петроградском районе Петербурга двух членов УИК-1616 и УИК-1617 с правом решающего голоса (ЧПРГ) от партии "Яблоко" хотят отстранить от работы на выборах президента РФ. Об этом в своем tg-канале 17 марта заявил депутат Законодательного Собрания (ЗакСа) Борис Вишневский.

От работы в комиссиях по "незаконным и вздорным "причинам" намерены отстранить Варвару Ершову и Анну Залевину. В Петроградский районный суд по данному факту представители "Яблока" подали иски.

Ранее Фрунзенский районный суд Петербурга отстранил от работы в УИК двух членов комиссий от той же партии – Дениса Варламова (УИК-2133) и Никиту Лимонова (УИК-2144). Их обвинили в агитации среди избирателей и съемке видео.

Фото: Piter.TV