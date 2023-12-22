Члена УИК от "Яблока" отстранили от работы на выборах президента РФ в Петербурге

Ночью 16 марта Денису Варламову позвонили из суда и прислали на почту повестку о том, что в 01:30 состоится заседание во Фрунзенском районном суде о его отстранении от работы ЧПРГ.

В Петербурге отстранили от работы члена УИК-2133 во Фрунзенском районе с правом решающего голоса (ЧПРГ) от партии "Яблоко" Дениса Варламова. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания (ЗакСа) Борис Вишневский в своем tg-канале.

Ночью 16 марта Денису Варламову позвонили из суда и прислали на почту повестку о том, что в 01:30 состоится заседание во Фрунзенском районном суде о его отстранении от работы ЧПРГ. Уточняется, что он якобы снимал видео и нарушал тем самым закон. На него составили некий акт о нарушении, хотя, по словам Бориса Вишневского, такого не было.

Никакого заседания комиссии и ее решения о подаче в суд тоже не было. Ночное расправосудие в действии. Борис Вишневский, депутат ЗакСа Петербурга

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)