Мейксин прокомментировал видеозапись со вбросом на УИК №5 в Петербурге

Результаты проверки будут озвучены позже.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин заявил, что за двое суток он и коллеги не сделали выводов о происходившем в период президентских выборов в УИК №5 Адмиралтейского района. Об этом 22 марта пишет "Фонтанка".

Идет проверка. Все очень неоднозначно. Максим Мейксин, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Результаты проверки будут озвучены позже.

Напомним, Горизбирком проведет проверку организации голосования и установления его итогов во время выборов президента РФ в УИК №5 Адмиралтейского района и ТИК №1. Судя по кадрам, которые были размещены в СМИ и социальных сетях, две женщины передвигались, предположительно, в УИК №5 на коленях, проползли в таком положении вокруг урны для голосования и бросили в нее пачки листов.

Ранее на Piter.TV: роспуск муниципалитетов "Лиговка-Ямская" и "Смольнинское" одобрили в ЗакСе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)