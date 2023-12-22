Роспуск муниципалитетов "Лиговка-Ямская" и "Смольнинское" одобрили в ЗакСе

Ранее суд признал бездействие муниципалитетов незаконным.

В Петербурге по-прежнему активно обсуждается роспуск двух муниципальных советов – "Лиговка-Ямская" и "Смольнинское". В среду, 20 марта, законодательное собрание города на Неве приняло законопроекты об этом в окончательном чтении.

Ранее суд признал бездействие муниципалитетов незаконным. Глава "Лиговки-Ямской" Вадим Войтановский был лишён полномочий ещё в 2021 году из-за предоставления недостоверных данных в декларации. В "Смольнинском" на выборах победила партия "Яблоко", однако из-за бойкота других депутатов не был достигнут кворум на заседаниях.

Фактически ни один из муниципальных советов не выполнял свои функции, а попытки провести заседания приводили к скандалам.

Ранее ЗакС Петербурга обратится к Мишустину с предложением создать аналог "Пушкинской карты" для пенсионеров.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)