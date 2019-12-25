Суд прекратил полномочия главы МО "Лиговка-Ямская" Войтановского

В качестве истца выступал прокурор.

Смольнинский районный суд прекратил полномочия главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского. Об этом 14 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Иск подал прокурор. Он просил признать суд признать бездействие органа местного самоуправления и прекратить его полномочия.

Отметим, что в начале года у депутата обнаружили нарушения при указании доходов, расходов и имуществе. Тогда губернатор попросил его досрочно сложить полномочия.

Кроме того, у Вадима Войтановского был длительный конфликт с его коллегами по муниципалитету. Члены МО собирали подписи за отставку муниципального депутата. Войтановский был не согласен с претензиями.

Фото: ВКонтакте / Вадим Войтановский