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Суд прекратил полномочия главы МО "Лиговка-Ямская" Войтановского
Сегодня, 15:27
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Суд прекратил полномочия главы МО "Лиговка-Ямская" Войтановского

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В качестве истца выступал прокурор.

Смольнинский районный суд прекратил полномочия главы МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского. Об этом 14 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

Иск подал прокурор. Он просил признать суд признать бездействие органа местного самоуправления и прекратить его полномочия.

Отметим, что в начале года у депутата обнаружили нарушения при указании доходов, расходов и имуществе. Тогда губернатор попросил его досрочно сложить полномочия.

Кроме того, у Вадима Войтановского был длительный конфликт с его коллегами по муниципалитету. Члены МО собирали подписи за отставку муниципального депутата. Войтановский был не согласен с претензиями. 

Фото: ВКонтакте / Вадим Войтановский

Теги: вадим войтановский, лиговка ямская, муниципальный депутат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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