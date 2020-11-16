Вадим Войтановский ответил на требования его отставки

Глава "Лиговки-Ямской" представил свою версию конфликта с Общественным советом МО.

Глава МО "Лиговка-Ямская" Вадим Войтановский ответил на обвинения Общественного совета, который начал собирать подписи за его отставку. Piter.TV публикует его комментарий.

На протяжении длительного времени на заседаниях МС не было кворума-депутаты саботировали работу, бюджет на 2021 год в связи с этим принят не был, муниципалитет вынужден работать по 1/12 бюджета 2020 года. Тем не менее, за истекший период 2021 года проведена огромная работа по благоустройству дворов, выявлены проблемные места , ямы и выбоины и проведен ямочный ремонт. говорится в сообщении муниципального депутата.

Войтановский отметил социальную работу, которая ведется муниципалитетом. Речь идет об организации культурного досуга: посещения театров, экскурсиях. Отметим, что этим и недоволен Общественный совет. Там считают, что глава МО тратит на эти цели слишком много средств.



Войтановский утверждает, что депутаты могли вносить свои предложения в проект бюджета на следующий год, но ответа не последовало.

В связи с секвестированием расходов была проведена оптимизация структурно численного состава работников и проведена процедура сокращения штата. Недовольные сокращённые сотрудники провоцируют население округа.

Фото: ВКонтакте / Вадим Войтановский